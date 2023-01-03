Бросили в бой все, что могли: Волкер рассказал, чем россия может ответить на поставки оружия Украине

Оккупанты уже пустили в бой все, что могли

Заявления руководства страны-агрессора о том, что россия может ответить на поставки западного оружия Украине безосновательны и направлены на то, чтобы пошатнуть уверенность Запада в необходимости далее поддерживать ВСУ.

Как рассказал бывший специальный представитель США в Украине Курт Волкер в эфире канала "Эспресо", россия уже бросила в бой всю свою технику и вряд ли чем-либо сможет ответить.

"Я считаю, что россия уже бросила в эту войну все, что могла: призывников, узников, всю свою военную технику, иранскую военную технику. Я не уверен, что им осталось еще что бросать", — отметил он.

По словам Волкера, эти заявления направлены, чтобы заставить Запад прекратить поставки оружия, однако он должен наоборот передать Украине "все, что может", чтобы война быстрее закончилась.

Бывший спецпредставитель отметил, что для эскалации россияне могут использовать ядерное или биологическое оружие, но тем самым они уничтожат самих себя и сделают территорию, которую они пытаются захватить непригодной к проживанию. Кроме того, это также вызовет немедленную реакцию других стран, а потому Волкер считает, что кремль не будет этого делать.

"С обычными средствами они не способны сделать больше", — добавил Волкер.

Как сообщалось ранее, экс-командующий армией США в Европе генерал США Бен Ходжес сообщил, что Украина сможет вернуть Крым до лета 2023 года.