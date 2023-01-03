Кинули в бій усе, що могли: Волкер розповів, чим росія може відповісти на постачання зброї Україні

Окупанти вже пустили у бій усе, що могли

Заяви керівництва країни-агресора про те, що росія може відповісти на постачання західної зброї Україні безпідставні та спрямовані на те, щоб похитнути впевненість Заходу у необхідності підтримувати ЗСУ.

Як розповів колишній спеціальний представник США в Україні Курт Волкер в ефірі каналу "Еспресо", росія вже кинула в бій всю свою техніку і навряд чи зможе відповісти чимось.

"Я вважаю, що росія вже кинула у цю війну все, що могла: призовників, в’язнів, усю свою військову техніку, іранську військову техніку. Я не впевнений, що їм залишилося ще що кидати", — зазначив він.

За словами Волкера, ці заяви направлені, щоб змусити Захід припинити постачання зброї, проте він має навпаки передати Україні "все, що може", щоб війна швидше закінчилася.

Колишній спецпредставник зазначив, що для ескалації росіяни можуть використовувати ядерну чи біологічну зброю, але тим самим вони знищать себе і зроблять територію, яку вони намагаються захопити непридатною до проживання. Крім того, це також викличе негайну реакцію інших країн, а тому Волкер вважає, що кремль цього не робитиме.

"Зі звичайними засобами вони не здатні зробити більше", — додав Волкер.

Як повідомлялося раніше, екскомандувач армією США в Європі генерал США Бен Ходжес повідомив, що Україна зможе повернути Крим до літа 2023 року.