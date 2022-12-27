Война с Западом, покушение на путина и развал россии: топ-6 тезисов из нового интервью лаврова

Российский министр иностранных дел является одним из главных рупоров кремлевской пропаганды на протяжении многих лет

Ведение гибридной войны — тот процесс, в котором россияне серьезно поднаторели за последние годы. Кроме активных боевых действий, для усиления давления используют различные элементы информационного влияния — с помощью путинских политиков. Одним из главных спикеров кремлевской пропаганды был и остается глава МИД рф сергей лавров, не так давно раскритиковавший США за военную помощь Украине.

Накануне же дипломат дал весьма обширное интервью российскому агентству ТАСС, в котором говорил о войне, отношениях с западными странами и дальнейших планах российского руководства. "Телеграф" собрал главные заявления лаврова в одном материале.

О войне с Украиной

Никуда с повестки дня не исчезли придуманные российской пропагандой причины, по которым рф развязала полномасштабную войну с Украиной. При этом в стране-агрессоре продолжают угрожать Киеву.

"Наши предложения по демилитаризации и денацификации подконтрольных режиму территорий, устранению исходящих оттуда угроз безопасности россии, включая наши "новые земли" ("ДНР", "ЛНР", Херсонскую и Запорожскую области), врагу хорошо известны. Дело за малым: выполнить их подобру-поздорову. Иначе вопрос решит армия россии", — заявил лавров.

О влиянии Запада на войну в Украине

Комментируя сотрудничество украинских властей с Европой и США, лавров очень быстро теряется в причинно-следственных связях. Изначально он заявляет, что втягивать в конфликт западных партнеров пытается именно Киев.

"В свою очередь, режим пытается еще глубже втащить американцев и других натовцев в водоворот конфликта в расчете на то, чтобы сделать неизбежным их лобовое столкновение с армией россии. Достаточно вспомнить провокацию 15 ноября с падением украинской ракеты ПВО на территории Польши, которую Зеленский лживо пытался выдать за российскую", — отметил министр.

Спустя же несколько вопросов лавров вновь выставил украинского лидера человеком, который не манипулирует Западом, а является подконтрольным иностранным партнерам — что абсолютно противоречит ранее сказанному.

"Действия стран коллективного Запада и подконтрольного им Зеленского подтверждают глобальный характер украинского кризиса. Уже ни для кого не секрет, что стратегическая цель США и их союзников по НАТО — победа над россией на поле боя как механизм существенного ослабления или даже уничтожения нашей страны. Ради достижения этой цели наши оппоненты готовы на многое", — подчеркнул лавров.

При этом дипломат заявил, что главным "разжигателем" войны являются США, желающие "еще больше подчинить себе европейских сателлитов".

О применении ядерного оружия

Министр иностранных дел рф утверждает, якобы на Западе "безответственно спекулируют", говоря, будто бы в кремле готовы отдать приказ о применении ядерки. И хотя от него звучат утверждения в стиле "ядерная война не может быть развязана", лавров вновь противоречит сам себе буквально спустя пару фраз.

"Мы говорим абсолютно о другом: курс Запада на тотальное сдерживание нашей страны крайне опасен. Он несет риски скатывания к прямому вооруженному столкновению ядерных держав", — заявляет политик.

О покушении на путина

Россияне начинают развивать кейс вероятного покушения на российского диктатора путина, вероятно, пытаясь отвлечь внимание от чего-то более важного.

"Дальше всех пошли в Вашингтоне: там некие "неназванные официальные лица" из Пентагона фактически пригрозили нанести по Кремлю "обезглавливающий удар", по сути, речь идет об угрозе физического устранения главы российского государства. Если такие идеи на самом деле кем-то вынашиваются, этот кто-то должен очень хорошо подумать о возможных последствиях подобных планов", — утверждает лавров.

О Джо Байдене

Действующий американский президент не раз принимал решения, ставшие костью поперек горла кремлевскому режиму. Не удивительно, что сергей лавров пытается выставить именно Байдена виновным во многих проблемах между странами.

"Поддерживать нормальное общение с администрацией Байдена, декларирующей в качестве цели нанесение нашей стране стратегического поражения, объективно не получается", — заявил он, добавив, что в Вашингтоне выбрали для следования "конфронтационный российский курс".

О сотрудничестве с Европой и русофобии

Без угроз Европе в интервью российского министра также не обошлось. Правда, они были весьма завуалированы и тут же были замаскированы под идею готовности вернуться к сотрудничеству в любой момент.

"Если и когда на европейской стороне наступит горькое похмелье от нынешнего русофобского ража, а затем и отрезвление, если там появятся внятные национально ориентированные политики, понимающие преимущества равноправного и взаимовыгодного партнерства с россией, уверяю Вас, с нашей стороны проблем не возникнет", — утверждает сергей лавров.

При этом он подтвердил, что есть и те европейские страны, которые "ценят дружбу с рф" — именно с ними Москва и планирует продолжать сотрудничество.

Обвинения других стран в нелюбви к россии — одна из стандартных практик кремлевских политиков. Ранее "Телеграф" рассказывал, что экс-президент рф дмитрий медведев назвал врагами кремля едва ли не половину мира.