"ППО, ППО та ще раз ППО": Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Німеччина посилить українську ППО

У Німеччині анонсували новий масштабний пакет військової допомоги для України, вартість якого перевищить мільярд євро. Про це повідомив новий міністр оборони ФРН Борис Пісторіус за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України на зустрічі "Рамштайн".

Як передає кореспондент видання "Укрінформ", глава оборонного відомства Німеччини заявив про новий пакет військової допомоги Україні на суму понад мільярд євро і додав, що найближчим часом акцент буде зроблений на протиповітряній обороні.

"Пріоритет №1 – це ППО, ППО та ще раз ППО. Особливо враховуючи боєприпаси", — передає видання слова глави Бундесверу.

За його словами, ФРН відправить в Україну систему Patriot, ще 7 ЗСУ Gepard із запасів промисловості, системи Iris-T SLM та керовані ракети до них. Пакет також включатиме логістику та навчання солдатів. Також він додав, що навчання українців на німецьких БМП та Patriot розпочнеться вже наприкінці січня.

Крім цього, Пісторіус сказав, що подальша допомога знаходиться на стадії підготовки. І запевнив, що підтримка Німеччини не припиниться.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Польщі заявили, що Німеччина має "фундаментальні проблеми" у питанні про передачу Україні своїх танків.

Також ми повідомляли про те, що Володимир Зеленський дорікнув канцлеру Шольцю через небажання постачати танки.