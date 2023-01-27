Після танків Україна сподівається на винищувач F-16. Що може цей звір

Західні союзники порушили тему літаків, яка здавалася немислимою

Авіація має всі шанси стати наступною головною темою у наданні допомоги Україні після бойових танків. Тепер українські та західні високопосадовці роблять гучні заяви щодо сучасних літаків-винищувачів, які донедавна були під табу.

Найбільш імовірним кандидатом є винищувач F-16, один із найсучасніших літаків у повітряному флоті НАТО. Розбираємося, чи можуть F-16 відправити в Україну та які його характеристики.

Дебати союзників України

Минулого тижня глава МЗС Нідерландів Вопке Хоекстра заявив, що Амстердам розглядатиме будь-які запити про відправку F-16 і що на це немає табу. Нідерланди мають близько 40 винищувачів F-16 і якраз намагаються їх позбутися для заміни на наступне покоління — F-35.

Своєю чергою компанія Lockheed Martin заявила, що готова наростити виробництво F-16 у Грінвіллі, оскільки деякі з найближчих європейських союзників України відновлюють зусилля щодо надання Києву винищувачів, передає Financial Times.

Френк Сент-Джон, головний операційний директор Lockheed Martin, сказав Financial Times, що було "багато розмов про передачу F-16 третім сторонам" за допомогою яких країни реекспортували б свої американські літаки в Україну.

У середу американські сенатори Ліндсі Грем (республіканець з Південної Кароліни), і демократи Річард Блюменталь з Коннектикуту і Шелдон Уайтхаус з Род-Айленда, закликали адміністрацію Байдена та союзників передати Україні винищувачі F-16 та МіГ-29, а також американські балістичні ракети малої дальності ATACMS, — передає "Голос Америки".

Заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер заявив, що США дуже обережно обговорюватимуть ідею постачання.

"Ми не виключали жодних конкретних систем. Ми намагалися пристосувати нашу допомогу до фази бою, в якій перебувають українці", — сказав Файнер.

З боку українських чиновників також лунають подібні заяви. Сьогодні секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов натякнув, що міжнародні партнери нададуть Україні F-16. Він запостив відео із технічними характеристиками F-16.

Окрім Данілова, голова МЗС Дмитро Кулеба після прориву відмітив, що це питання вже "взяли в роботу" західні партнери України.

Час на навчання. Скільки вчать пілотів?

Українських пілотів спочатку потрібно буде навчити керувати літаком. За словами речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната навчання може тривати від кількох тижнів до кількох місяців залежно від досвіду пілота, передає CNN.

Сьогодні на брифінгу речник заявив, що про терміни навчання можна говорити лише умовно.

"Вони (українські пілоти, — ред.) кажуть: літати не проблема. Ми вже навіть пробували керувати, коли у нас були навчання з літаками в Україні. Ми можемо їх опанувати приблизно за кілька тижнів – можемо літати, здійснювати посадку, але це одне. А інша річ – це воювати на ньому, застосовувати усі типи озброєння, які має F-16. Це літак, який може здійснювати певні модифікації, удари по наземних цілях різними типами зброї, і крилаті ракети, і бомби", – сказав Ігнат.

Список льотчиків, які можуть проходити навчання на літаках, вже давно готовий. Треба ще готувати авіаційних інженерів та мережу аеродромів.

Що треба знати про F-16

F-16 Fighting Falcon — це ефективний і перевірений у бойових діях багатоцільовий винищувач 4-го покоління. Вважається одним із найвдаліших та доступних.

Що таке четверте покоління винищувачів?

Винищувач 4-го покоління є сучасним стандартом бойових літаків. Вони перебували на озброєнні з кінця 70-их по теперішній час.

Характеристики

Розрахований на 1 пілота.

Один із найбільш маневрових реактивних винищувачів. Всередині кабіни для зручності пілота джойстик встановлений збоку, щоб полегшити керування під час маневрування.

Легкий (завдяки одному двигуну) та універсальний.

Може розвивати швидкість понад 1930 км/год, максимальна швидкість — максимальна швидкість – 2 120 км/год на висоті 12 200 м.

Може знаходити цілі за будь-яких погодних умов.

Система наведення бомб використовує лазерний далекомір і високошвидкісну цифрову обробку даних. Це, дозволяє скидати звичайні бомби з високою точністю з малих висот.

Виявляє літаки, що летять на низьких висотах та в умовах радіолокаційних перешкод.

Може пролетіти понад 800 км, доставити вантаж, захищатися від ворожих літаків і повернутися до початкової точки.

F-16 може нести 7,7 тонни різного озброєння на 11 підвісках (дві протиповітряні ракети на кінцівках крила, шість пілонів під крилами та три під фюзеляжем).

Має безкаркасний купол для кращого огляду.

Вражаючі маневри літака можна подивитися у відео:

Чому F-16 кращий, ніж російські винищувачі

У порівнянні з МіГ-29 американський літак виграє за такими критеріями:

Вартість польоту за годину у F-16 нижча (12 тис. дол. проти 15,6 тис. у "МіГа").

у F-16 нижча (12 тис. дол. проти 15,6 тис. у "МіГа"). Загальна вартість . Базова модель F-16 коштує близько 35 мільйонів доларів, а його російський конкурент – 55 мільйонів доларів.

. Базова модель F-16 коштує близько 35 мільйонів доларів, а його російський конкурент – 55 мільйонів доларів. Маневровість . Тут перемагає винищувач МіГ-29/35, він має перевагу у прямому повітряному бою.

. Тут перемагає винищувач МіГ-29/35, він має перевагу у прямому повітряному бою. Дальність видимості краща в F-16 (навіть старий американський радар AN / APG-80 AESA виграє у російського РЛС "Фазотрон Жук", у новіших модифікаціях стоїть APG-83).

краща в F-16 (навіть старий американський радар AN / APG-80 AESA виграє у російського РЛС "Фазотрон Жук", у новіших модифікаціях стоїть APG-83). Озброєння – переміг F-16 завдяки швидкості стрільби. Він оснащений гарматою M61A1 Vulcan і має скорострільність 6000 об/хв, а "Міг" має гармату ГШ-30-1 і має скорострільність 1800 об/хв.

Американський винищувач постійно вдосконалюється. Завдяки здатності завдавати ударів на відстані F-16 може врятувати життя пілоту та обладнання, яке коштує мільйони доларів. Маневровість вважалася перевагою раніше, тепер головне — це здатність уникати прямого бою.

Які модифікації популярні

F-16 вперше з моменту першого випуску отримав близько 10 модифікацій. Зараз на сайті корпорації Lockheed Martin є остання новинка F-16 Block 70/72 оновленої серії Viper.

F-16 Block 70/72 оснащена "фішками" винищувачів 5-го покоління, має удосконалений радар Active Electronically Scanned Array і може "бачити" ціль на відстані понад 370 км, нове ПЗ, автоматичну систему запобігання зіткненню із землею. Є і недолік — через легкість дальність польоту винищувача досить низька.

Модифікація F-16 Viper від інженерів компанії Lockheed Martin

Найновіша модель F-16 Block 70/72

Інші сучасні моделі — одномісна F-16C та двомісна F-16D, Block 50-52.

Ціна

F-16 коштує від 12,7 до 80 мільйонів доларів, залежно від моделі. На ринку винищувачів це вважається доступною вартістю порівняно з літаками 5-го покоління, як-от F-35 (від 69,9 до 90 мільйонів доларів).

У кого ще є F-16

Винищувач стоїть на озброєнні у 25 країнах, які можуть стати потенційними донорами для України. У Європі створена ціла мережа — там сьогодні експлуатуються понад 700 F-16 і вони є основою оборонних місій НАТО. Приміром, вони є у Польщі, Норвегії та Румунії.

Зазначимо, що військово-повітряні сили України мають парк застарілих винищувачів радянських часів, які зійшли з конвеєра ще до проголошення незалежності. Українські пілоти проявляють героїзм, використовуючи старенькі радянські "МіГи".

Як повідомляв "Телеграф", навесні 2022-го року Польща таємно передавала Україні винищувачі МіГ-29 під виглядом запчастин (окремо – крила, окремо – фюзеляж).