Крига скресла? НАТО почало дебати про передачу Україні винищувачів — Politico

Якщо Київ попросить, у Нідерландах розглянуть питання постачання F-16

Після рішення про передачу Україні танків Leopard 2, у НАТО вже почали вести дискусії щодо питання про постачання Києву західних винищувачів. При цьому деякі партнери досі вважають, що це може становити загрозу ескалації.

Видання Politico, посилаючись на військових чиновників і дипломатів, повідомляє, що в Альянсі почали обговорювати винищувачі. При цьому побоювання ескалації залишаються високими

"Вашингтон заявив Києву, що постачання літаків наразі неможливі. Там є червона лінія, але минулого літа ми мали червону лінію на HIMARS, проте їх передали. Потім це були бойові танки, їх також поставлятимуть тепер", — передає видання слова свого джерела.

Інший співрозмовник також зазначив, що союзники можуть обговорити питання передачі західних винищувачів Україні через два-три тижні.

Поки що офіційно про готовність надати Україні винищувачі F-16 заявили лише Нідерланди. Глава МЗС країни Вопке Хекстра заявив у голландському парламенті, що кабмін розгляне можливість постачання винищувачів F-16, якщо про це попросить Київ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що полковник запасу ЗСУ Роман Світан розповів "Телеграфу", чому саме F-16 такі важливі для України.

Також ми повідомляли про те. що екс-головнокомандувач НАТО закликав США дати Україні винищувачі F-16.