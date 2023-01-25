Німеччина оголосила про передачу Leopard 2 Україні: скільки танків дадуть

Німеччина також дозволяє реекспорт своїх танків

Німеччина офіційно оголосила, що передасть Україні партію своїх танків Leopard. Йдеться про 14 бойових машин.

Про це пише впливове видання Die Welt, яке цитує рішення уряду Німеччини.

"Як перший крок Україні мають бути надані 14 танків "Леопард" із запасів Бундесверу, заявив Шольц у середу на засіданні кабінету міністрів у Берліні", — пише видання.

Крім того, у німецькому уряді заявили, що Берлін дозволить іншим країнам реекспорт танків Україні. Це дасть змогу низці наших європейських союзників, які вже встигли виявити бажання допомогти Україні танками, відправляти нам Leopard.

Також на офіційному сайті німецького уряду з'явилася інформація про те, що тренування українських військових на Leopard 2 розпочнуться вже найближчим часом.

"Наша мета – швидко зібрати для України два танкові батальйони з танками Leopard 2. Як перший крок Німеччина передає 14 танків Leopard 2 A6 зі складів Бундесверу. Інші європейські партнери також передадуть танки Leopard-2. Тренування українських екіпажів повинні розпочатися найближчим часом у Німеччини", – йдеться у заяві.

При цьому кількість таких країн постійно зростає. Так, наприклад, 25 січня стало відомо, що Іспанія має намір передати Україні свої танки.

Крім німецьких Leopard, ЗСУ отримають ще кілька інших моделей танків НАТО. США можуть дати кілька десятків своїх Abrams, а Великобританія направить до нашої країни роту Challenger 2.

Усі вони мають хоч і схожі, але все ж таки різні характеристики, тому "Телеграф" розібрався, які танки НАТО найкраще підійдуть для ЗСУ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чим цікавими є бойові танки від Швеції, які може отримати Україна.

Також ми повідомляли, що Польща офіційно звернулася до Німеччини щодо танків для України.