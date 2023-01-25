"Абрамси" чи "Леопарди"? Які танки НАТО найкраще підійдуть для ЗСУ

З четвірки танків, які отримають ЗСУ, не всі можуть виявитися однаково корисними.

Після розчарування України рішення про відмову Німеччини передати Україні танки Leopard-2, ціла низка країн заявила про готовність передати свої танки ЗСУ, тому навіть ФРН зрештою погодилася передати танкову роту. Зрозуміло, що це рішення розв’яже руки іншим країнам у справі постачання танків.

Вже 12 країн — зокрема Німеччина, Польща, Іспанія, Нідерланди, Данія та Фінляндія — готові передати Україні близько 100 танків Leopard, щоб сформувати дві танкові бригади.

Окрім німецьких "Леопардів", Київ отримав позитивні рішення на постачання важких французьких танків Leclerc, американських M1 Abrams та британських Challenger 2.

"Телеграф" вирішив розібратися, який з цих танків може найбільше стати в нагоді ЗСУ і в чому власне їх плюси та мінуси.

Танки мають ряд ключових характеристик, які власне і роблять їх ефективною бойовою силою, причому далеко не завжди перевага в одній робить бойову машину більш ефективною ніж інша.

1) Вага

Ця характеристика впливає те, скільки корисного вантажу як потужної гармати, важкої броні, палива, боєприпасів та іншого може прийняти танк. При цьому оцінити плюси та мінуси малої чи великої ваги не так просто.

Так, велика маса танка дозволяє озброїти його сильнішим знаряддям і посиленою бронею, але вага пред’являє особливі вимоги до потужності двигуна, робить танк більш "ненажерливим" у плані палива, габаритів дороги, мостів та іншого. Крім того, це збільшує ризик поломки танка, так що прекрасний танк із потужними бронею та озброєнням може просто не приїхати туди де його потребують.

У цьому сенсі танки Leopard-2 і M1 Abrams приблизно в одній ваговій категорії — обидва вони важать до 65 тонн, французький Leclerc трохи менше 60 тонн, зате британський Challenger 2 в останніх версіях може перевищувати 70 тонн.

2) Бронювання

Зараз все бронювання здійснюється за "змішаною схемою" — звичайна сталева броня, комбінована з використанням різних неметалічних елементів на кшталт кевлару, арамідного волокна, кераміки та іншого. Останнє дозволяє зробити броню легшою, ніж вона була б. будь виконана із суцільної сталі, але при цьому з гарним захистом.

Як і належить легшому танку французький Leclerc вважається менш броньованим ніж його побратими і за даними французьких джерел дає захист еквівалентну сталевої броні від 650 до 1100 мм у різних частинах корпусу та вежі. Правда остання швидше за все забезпечується тільки для останніх модифікацій серії XXI.

Приблизно аналогічні показники має американський танк, чия модифікація M1A2SEP v.3 також має еквівалент 600-1100 мм, але при цьому слід пам’ятати, що "Абрамси" побували в бою і підтвердили свій клас захисту, а ось французькі танки цим поки що похвалитися не можуть. .

Німецький Leopard-2 у своїй останній версії 2A7+ дає захист еквівалентну сталевій броні в 1300-1500 мм, тобто має вищі показники ніж французька та американська техніка.

Нарешті, британський Challenger 2 має протиснарядне комбіноване бронювання типу "Дорчестер", чиї показники засекречені, але він вважається кращим показником, ніж броня типу "Чобхем", який використовується "Абрамсом".

3) Озброєння

У принципі, всі танки НАТО мають один калібр танкової зброї – 120-мм, правда в деталях ця зброя може відрізнятися, наприклад, у деяких модифікацій "Абрамса" і на всіх "Челленджерах" гармата нарізна, а у німецького та французького танка – гладкоствольна.

Загалом саме гладкоствольні знаряддя вважаються більш підходящими для сучасних танків, оскільки їх простіше робити, до того ж він може перенести більше пострілів, тому що при стрільбі снаряд не треться про нарізи і не ушкоджує ствол. До того ж снаряд розганяється до більшої швидкості та б’є далі, ніж випущений із нарізного.

Нарешті, для деяких видів снарядів гладкоствольні знаряддя краще, перш за все для т.з. кумулятивних, які використовуються проти інших танків.

При цьому у нарізної гармати є основна перевага до гладкоствольної — більш висока точність стрільби.

Крім того, слід звернути увагу на наявність у Леклерка автомата заряджання, що також має плюс (вищу скорострільність) і мінус (зосередження половини боєзапасу в одному місці, що загрожує вибухом та знищенням танка при вдалому влученні).

Якщо дивитися на те, які ж танки все ж таки найкраще підійдуть ЗСУ, то найбільш підходящим варіантом можна було б назвати німецькі "Леопарди" та американські "Абрамси", що пояснюється великою кількістю випущених варіантів – 3,6 та 10,2 тисяч одиниць відповідно .

Порівняльні ТТХ західних танків

Така їх кількість дозволить наситити ЗСУ необхідними для настання 300-500 танками, відшкодовувати неминучі втрати і навіть, за необхідності, нарощувати танкове угруповання.

Тим часом, як повідомляють західні ЗМІ, США планує передати Україні близько 30 танків "Абрамс". Постачання "Леопардів" очікуються сумарно близько сотні одиниць на першому етапі.