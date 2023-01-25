Своя версія "Леопардів": Україна може отримати бойові танки від Швеції, чим вони цікаві

У цих танків є ціла низка особливостей

У Мінобороні Швеції, яка планує надати військову допомогу Україні у вигляді техніки для ЗСУ, не виключають, що надалі може бути ухвалено рішення про постачання нашій країні танків Stridsvagn 122.

Ці танки є ліцензійною версією німецького Leopard 2А5. У них внесено деякі зміни для ведення боїв у характерних умовах для Швеції — щільної міської забудови та густих лісів. Про це у своєму Telegram-каналі розповів офіцер оборони армії Ізраїлю Ігаль Левін.

Stridsvagn 122 надійшов на озброєння ЗС Швеції у 1996 році. Через два роки у країни налічувалося 180 танків, а до 2022 — 120. Ці бойові танки мають також деякі особливості:

посилений захист від протитанкового ракетного комплексу (ПТРК);

покращена система захисту від радіоактивної, біологічної та хімічної зброї;

завдяки лазерному далекоміру та тепловізору можливе швидке виявлення, ідентифікація та захоплення мети;

можливість захопити відразу кілька цілей одночасно, щоб не перенаводити зброю вручну після кожної знищеної мети;

система управління та контролю танків на полі бою від Celsius Tech Systems.

Характеристики

довжина корпусу, мм — 7700;

довжина з гарматою вперед, мм — 9670;

ширина, мм – 3700;

висота, мм — 2790;

тип броні — протиснарядна комбінована;

потужність двигуна, л.с. — 1500;

швидкість по шосе, км/год — 72;

запас ходу шосе, км — 550;

питома потужність, л.с./т — 24,2.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна може отримати від Сполучених Штатів бойові танки M1 Abrams, проте стали відомі один сумний нюанс.