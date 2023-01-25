Своя версія "Леопардів": Україна може отримати бойові танки від Швеції, чим вони цікаві
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У цих танків є ціла низка особливостей
У Мінобороні Швеції, яка планує надати військову допомогу Україні у вигляді техніки для ЗСУ, не виключають, що надалі може бути ухвалено рішення про постачання нашій країні танків Stridsvagn 122.
Ці танки є ліцензійною версією німецького Leopard 2А5. У них внесено деякі зміни для ведення боїв у характерних умовах для Швеції — щільної міської забудови та густих лісів. Про це у своєму Telegram-каналі розповів офіцер оборони армії Ізраїлю Ігаль Левін.
Stridsvagn 122 надійшов на озброєння ЗС Швеції у 1996 році. Через два роки у країни налічувалося 180 танків, а до 2022 — 120. Ці бойові танки мають також деякі особливості:
- посилений захист від протитанкового ракетного комплексу (ПТРК);
- покращена система захисту від радіоактивної, біологічної та хімічної зброї;
- завдяки лазерному далекоміру та тепловізору можливе швидке виявлення, ідентифікація та захоплення мети;
- можливість захопити відразу кілька цілей одночасно, щоб не перенаводити зброю вручну після кожної знищеної мети;
- система управління та контролю танків на полі бою від Celsius Tech Systems.
Характеристики
- довжина корпусу, мм — 7700;
- довжина з гарматою вперед, мм — 9670;
- ширина, мм – 3700;
- висота, мм — 2790;
- тип броні — протиснарядна комбінована;
- потужність двигуна, л.с. — 1500;
- швидкість по шосе, км/год — 72;
- запас ходу шосе, км — 550;
- питома потужність, л.с./т — 24,2.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Україна може отримати від Сполучених Штатів бойові танки M1 Abrams, проте стали відомі один сумний нюанс.