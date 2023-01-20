Броньований “вікінг”: яку техніку Швеція передасть ЗСУ

Швеція поставить найкраще, що має

Швеція поставить Україні 50 найсучасніших своїх БМП CV90, а також САУ Archer (Лучник). І якщо гаубиці вже перебувають на озброєнні ЗСУ, то БМП будуть першою шведською бронетехнікою в українській армії.

Про це у четвер, 19 січня, заявив прем’єр Ульф Крістерссон, повідомляє шведське видання Cornucopia.

Історія БМП CV90 розпочалася у 1984 році, коли стартували конструкторські роботи. Виробництво техніки було налагоджено 1993-го і з того часу вона має три комплектації – одна для шведської армії та дві на експорт.

Ймовірно, ЗСУ отримають саме базову "шведську" комплектацію: БМП важить близько 25 тонн, озброєна 40 мм шведською гарматою Bofors (експортні варіанти мають гармати 30 та 35 мм) та кулеметом калібру 7,62 мм.

Подібне озброєння робить CV90 однією з найпотужніших БМП у світі, щоправда, є і серйозний недолік – на них не можна встановити протитанкові керовані ракети, на відміну від американських M2А2 Bradley, які також вперше отримають ЗСУ.

У той же час CV90 є однією з найбільш захищених БМП у світі, оскільки крім власної катаної сталевої броні може обладнатися навісними модулями композитної (сталь плюс керамічні вставки) броні різних виробників та комплексами активного захисту. Все це збільшує вагу техніки до 35 тонн, проте забезпечує захист від 30 мм снарядів, чим може похвалитися далеко не кожна БМП.

Незважаючи на збільшену вагу, бронемашина має відмінні ходові характеристики: швидкість по шосе досягає 70 км/год. Вона долає брід глибиною до 1,4 м, стінку – до 0,5 м заввишки, рів до 2,6 м завширшки та підйом до 30 градусів.

Екіпаж БМП складається із трьох осіб, крім того, вона може взяти на борт до восьми десантників.

Важливим є і той факт, що CV90 взяли участь у бойових діях в Афганістані, тобто реальні бої показали ефективність бронемашини.

Відомо, що ЗСУ незабаром отримають найсучасніший британський бронетранспортер FV430 Mk.3 Bulldog, проте їхня точна кількість невідома.