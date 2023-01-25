Іспанія передасть Україні танки Leopard 2: такої кількості ще не обіцяв ніхто

Загалом на озброєнні Іспанії зараз стоїть 374 "Леопарди"

Іспанія приєднається до низки європейських союзників України, які готові відправити танки Leopard 2 для українських військових після досягнення всіх необхідних домовленостей. Йдеться про надання ЗСУ 53 танків і це найбільша кількість серед решти країн, які готові ними допомогти.

24 січня під час пленарного засідання Конгресу, прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес щодо питань про постачання Києву танків заявив, що Мадрид має намір "зберігати єдність та координувати свої дії з іншими союзниками, і насамперед із Європою". Про це повідомляє іспанська газета El Pais.

В Іспанії зараз оцінюють можливий внесок у програму допомоги Україні від європейських союзників. На сьогодні на озброєнні країни стоїть 374 "Леопарди". 239 з них є місцевою модернізацією і ще 108 – Leopard 2A4, які Іспанія закупила у Німеччини 1995 року.

Як пише іспанське видання El Mundo, насамперед розглядатиметься "реанімація" та передача Києву танків, які знаходяться на зберіганні на базі в Сарагосі. Мам їх кількадесят.

"Влітку ці машини пройшли ретельний огляд, і близько 20 з них були в хорошому стані, тоді як, згідно з військовими джерелами, така ж кількість потребувала ремонту. Навіть ті, які були не в змозі відкрити вогонь, можна було використовувати як евакуаційні машини, благо корпусу добре збереглися", — йдеться у матеріалі.

Журналісти додали, що загалом із 108 танків у Сарагосі придатними є 53.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що до Міноборони Швеції не виключають постачання Україні місцевої версії "Леопардів". Ці танки мають також свої особливості.