Танки Leopard 2 для України: чи необхідні вони для капітуляції путіна

Кирило Сазонов оцінив "Телеграфу" важкі перемовини з ФРН щодо поставок Україні бронетехніки

Німецькі танки Leopard 2 у разі передачі їх Україні особливо кардинально на хід війни проти росії не вплинуть. Водночас посилення ЗСУ іншою бронетехнікою поступово збільшує потенціал Сил оборони для наступальних операцій, які можуть розпочатися вже навесні цього року.

Таку думку "Телеграфу" висловив політолог, військовослужбовець Кирило Сазонов.

Зазначимо, раніше Польща офіційно звернулась до Німеччини з проханням дозволити їй передати танки Leopard 2 українській стороні. До того у ФРН припускали, що зможуть надати такий дозвіл, аби країни-партнери Берліну ділилися з Україною "Леопардами", якщо німців про це попросять.

"Ту бронетехніку, яку нам перед і під час зустрічі на "Рамштайні" передали (без танків), вистачить, аби сформувати більше трьох механізованих бригад. А три механізовані бригади — це, взагалі-то, потужний кулак. Це таке ударне угрупування, яке здатне багато чого вирішити на полі бою", — каже Сазонов.

Але, як додав експерт, для формування цих бригад Україні ще знадобиться певний час, оскільки, цю бронетехніку потрібно доставити в Україну, укомплектувати екіпажами, перемістити на якісь визначені позиції тощо. Тому нові українські ударні угрупування продовжать формуватися, і наразі про великий контрнаступ України поки що мова не може йти.

"Буде ж ще щось приходити для нашого підсилення. У той же час, від того, що нам нададуть танки Leopard, умовно кажучи, завтра чи післязавтра путін не здасться. Підготувати наш контрнаступ за 2-3 тижні — нереально", — зазначає Сазонов.

Тому політолог переконаний, що самі по собі танки Leopard на озброєнні ЗСУ особливо кардинально на хід воєнних дій проти росії не впливатимуть та не зможуть принести довгоочікуваний злам у війні.

Нагадаємо, минулого тижня членам НАТО на зустрічі "Рамштайн" не вдалося досягти єдиного рішення щодо постачання танків Україні. Деякі країни виступили проти, і їхні аргументи визнали вагомими.

Деякі країни висунули свої аргументи за те, щоб надати Україні танки. Але представники інших країн виступили проти передачі. Але, за словами глави Міноброни Німеччини, їх країна нібито не "стоятиме на шляху партнерів", якщо ті все ж таки вирішать передати зброю Україні.