Контрнаступ ЗСУ чи нова навала росії: політолог пояснив, коли настане кульмінація у війні

Кирило Сазонов пояснив "Телеграфу", у які строки ЗСУ зможуть переламати "хребет" армії рф

У воєнному плані найближчі тижні не зможуть стати переломними у війні проти росії, оскільки найімовірніше ескалація бойових дій відбудеться навесні, коли рф спробує знову піти у масштабний наступ. Зараз же окупанти не готові до потужного наступу через брак ресурсів.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, оцінюючи відповідну заяву голови Євроради Шарля Мішеля.

Напередодні єврочиновник спрогнозував, що наступні кілька тижнів нібито можуть стати вирішальними у повномасштабній війні, що розв’язана російськими окупантами.

"Звісно, Шарль Мішель поважна особа, він все-таки європейський політик, одначе він людина цивільна. У даному випадку я схильний довіряти військовим, у першу чергу українським. Наприклад, тому ж Головному управлінню розвідки, яке має набагато більше даних, аніж хтось інший. До того ж має ще і досвід роботи з цими даними у контексті саме нашої території та конкретного супротивника, аж до психологічних портретів генералів рф (можливо, навіть полковників). Тож Кирило Буданов говорить про зовсім інші строки. Саме виходячи з цього, бачу іншими ці строки і я", — каже Сазонов.

Як нагадав політолог, Буданов раніше прогнозував, що переломною буде весна — початок літа 2023 року, "і це, скоріше за все виглядає логічним, тому що ми бачимо, що росія поставила на карту все" і зараз готується до нової спроби наступу.

"В принципі, Валерій Залужний всіх, напевно, налякав, сказавши, що буде великий наступ росії. Це — очевидно, адже росіяни поставили на карту все, що змогли, і вони обов'язково полізуть. Загалом, вони робитимуть стільки спроб наступати, скільки ми їм дозволимо. Вони проведуть мобілізацію, полагодять якусь техніку, щось навезуть куди-зможуть. Одними ракетними ударами справа, звичайно, не обмежиться. Вони полізуть ще раз. Очевидно, якщо вони це зроблять через два-три тижні, вони не встигнуть зібрати сили. Якщо ж вони навесні підуть знову в наступ, і ми зламаємо їхній хребет, тобто зірвемо цей наступ (розгромимо наступальне угрупування, як розгромили минуле) та перейдемо у контрнаступ, маючи вже достатньо техніки від наших західних партнерів, тоді вже можна казати, що перемога вже видна. Це — думка ГУРу, і я, як рядовий, схильний йому довіряти. Я не бачу, щоб найближчі два-три тижні були вирішальними. Ані ми не зламаємося за цей час, і росію ми не дотиснемо за 2-3 тижні", — пояснює Кирило Сазонов.

Як повідомлялося, раніше ексголова Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж розповідав, за яких умов очікувати на потужний наступ ЗСУ.

Також "Телеграф" писав, що росія може піти у відволікаючий наступ з території Білорусі, проте якщо він якимось чином стане успішним, то на цей напрямок можуть перекинути серйозні сили.