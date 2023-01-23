Вирішальні тижні війни: голова Євроради після візиту в Україну зробив гучну заяву

У Єврораді вважають вкрай важливим продовжувати постачання зброї в Україну

Наступні кілька тижнів можуть стати вирішальними у повномасштабній війні, що розв’язана російськими окупантами. Багато від того, що відбуватиметься цього року, залежить саме від результатів цих тижнів.

Про це голова Євроради Шарль Мішель розповів під час інтерв’ю іспанській газеті Mundo.

"Найближчі тижні, два чи три, є вирішальними. Те, що відбудеться у 2023 році, і багато чого з цього залежить від найближчих тижнів, це те, що визначить наше майбутнє", — підкреслив Мішель.

Він також додав, що зараз все ще залишається необхідність і надалі постачати Києву потрібне йому озброєння. Це, як і раніше, один із головних факторів, який може допомогти Україні скоріше перемогти у повномасштабній війні та виставити всіх до одного окупантів зі своєї землі.

Варто зазначити, що Шарль Мішель приїжджав із робочим візитом до Києва 19 січня. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, щоб обговорити подальші напрямки співпраці. Також він відвідав реабілітаційний центр для українських воїнів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що військовий експерт Михайло Жирохов розповів про ту фазу війни, яка зараз йде. Він зазначив, що говорити про неї, як про вирішальну, поки що зарано.