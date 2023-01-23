Війна — день 334: росіяни готуються до нового наступу і поширюють нові фейки

Оперативно про головне 23 січня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 334 дні. Українські військові, як і раніше, стійко тримають оборону в Бахмуті, хоча окупанти продовжують намагатися вести там наступ. Росіяни намагаються прорватися і на інших напрямках на кшталт Авдіївського та Лиманського, а також ведуть контрнаступ у районі Сватове — Кремінній. Водночас у РНБО кажуть, що росіяни можуть розпочати підготовку до нового наступу, оскільки вже фіксується збільшення тиску через фейки в інформаційному просторі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 23 січня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок повідомила, що Берлін не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні свої "Loepard 2".

Про те, що відбувалося 20 січня, читайте у матеріалі: Війна — день 331: "Рамштайн" не радує, а окупанти мріють про настання

Інформація за 21 січня доступна у зведенні: Війна — день 332: окупанти тиснуть на Бахмут, а ЗСУ жахають росіян на півдні

З даними за 22 січня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 333: окупанти зазнають величезних втрат, але продовжують тиснути на сході .