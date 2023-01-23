Аварія з військовими відправила до лікарні місцевого мешканця

Російські військові продовжують калічиться ще до зустрічі з ЗСУ. Так, у Воронезькій області сталася ДТП, коли російські військові їхали у колоні. Зіткнулися два КАМАЗи — без постраждалих не обійшлося.

Інформацію про це публікує російське інтернет-видання Baza. Внаслідок ДТП поранення отримали семеро – шість із них співробітники росгвардії з Мордовії, сьомий – водій другої машини.

Усі потрапили до лікарні із травмами різної тяжкості. Пояснення причин аварії вельми незвичайне — на броньованому "КАМАЗі" росгвардійці нібито їхали у складі колони. Раптом звідкись назустріч виїхала інша вантажівка. За її кермом був місцевий мешканець.

Військовий КАМАЗ трохи підгорів

Зазначимо, що аварія сталася на трасі "Білгород-Россош" в Ольховатському районі. Згідно з картою — ця ділянка не має нічого особливого, за винятком близькості до державного кордону України. Саме у Воронезькій області, як і в інших прикордонних регіонах, ворог накопичував сили для атаки. Примітно, що постраждалі — росгвардійці з Мордовії, що майже в тисячі кілометрів від місця аварії.

Місце ДТП на трасі

Ольховатський район знаходиться з боку Куп’янська.

Трохи більше, ніж тиждень тому в Білгородській області російський мобілізований провів ліквідацію своїх співгромадян більш ефективно. Загинуло троє, поранено шістнадцять, ще вісім вважалися зниклими безвісти після підриву їм гранати.