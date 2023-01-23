Российские оккупанты разбились в ДТП у границ Украины (фото, карта)

Авария с военными отправила в больницу местного жителя

Российские военные продолжают калечиться еще до встречи с ВСУ. Так, в Воронежской области произошло ДТП, когда российские военные ехали в колонне. Столкнулись два КАМАЗа — без пострадавших не обошлось.

Информацию об этом публикует российское интернет-издание Baza. В результате ДТП ранения получили семеро — шесть из них сотрудники росгвардии из Мордовии, седьмой — водитель второй машины.

Все попали в больницу с травмами разной тяжести. Объяснение причин аварии весьма необычное — на бронированном "КАМАЗ" росгвардейцы якобы ехали в составе колонны. Вдруг откуда-то навстречу выехал другой грузовик. За его рулем был местный житель.

Военный КАМАЗ слегка подгорел

Отметим, что авария произошла на трассе "Белгород-Россошь" в Ольховатском районе. Согласно карте — этот участок не представляет собой ничего особенного, за исключением близости к государственной границе Украины. Именно в Воронежской области, как и других приграничных регионах, враг накапливал силы для атаки. Примечательно, что пострадавшее — росгвардейцы из Мордовии, которая находится почти в тысячи километров от места аварии.

Место ДТП на трассе

Ольховатский район находится со стороны Купянска

Чуть более недели назад в Белгородской области российский мобилизованный провел ликвидацию своих сограждан более эффективно. Погибли трое, ранены шестнадцать, еще восемь числились пропавшими без вести после подрыва им гранаты.