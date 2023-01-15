Пьяный российский "мобик" убил несколько оккупантов у границы с Украиной: как и где это произошло

Пожар раскинулся на площади в 450 квадратных метров

В Белгородской области произошел очередной взрыв, в результате которого погибли трое российских мобилизированных, 16 получили ранения и еще 8 пропали без вести.

Как информируют росСМИ, причиной взрыва стал один из мобилизированных, который взорвал гранату РГД-5. Первичный взрыв привел к детонации находившихся рядом снарядов и как итог возгорание распространилось на 450 квадратных метров.

По некоторой информации, виновником происшествия является старший сержант, которого мобилизировали в Свердловкой области. Он якобы находился в состоянии алкогольного опьянения и хотел завоевать авторитет среди солдат своего взвода.

Также имеется информация, что склад боеприпасов и база российских военных находилась на хуторе Тоненькое, что к северо-востоку от Белгорода.

По факту взрыва было возбуждено уголовное производство, другие детали устанавливаются.

Впрочем, не все пользователи сети поверили этой информации, а некоторые начали шутить по этому поводу.

Как сообщалось ранее, это далеко не первое смертельное происшествие с российскими мобилизированными, так к примеру в октябре прошлого года на полигоне в Солоти во все той же Белгородской области на почве религиозного конфликта выходцы из Таджикистана расстреляли 11 солдат и ранили еще 16.