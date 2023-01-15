П’яний російський "мобік" убив кілька окупантів біля кордону з Україною: як і де це сталося

Пожежа розкинулася на площі 450 квадратних метрів

У Білгородській області стався черговий вибух, внаслідок якого загинули троє російських мобілізованих, 16 отримали поранення та ще 8 зникли безвісти.

Як інформують росЗМІ, причиною вибуху став один із мобілізованих, який підірвав гранату РГД-5. Первинний вибух призвів до детонації снарядів, що знаходилися поруч, і як наслідок загоряння поширилося на 450 квадратних метрів.

За деякою інформацією, винуватцем події є старший сержант, якого мобілізували у Свердловській області. Він нібито перебував у стані алкогольного сп’яніння і хотів здобути авторитет серед солдатів свого взводу.

Також є інформація, що склад боєприпасів та база російських військових знаходилася на хуторі Тоненьке, що на північний схід від Білгорода.

За фактом вибуху було порушено кримінальне провадження, інші деталі встановлюються.

Втім, не всі користувачі мережі повірили цій інформації, а деякі почали жартувати з цього приводу.

Як повідомлялося раніше, це далеко не перша смертельна пригода з російськими мобілізованими, так, наприклад, у жовтні минулого року на полігоні в Солоті у тій же Білгородській області на ґрунті релігійного конфлікту вихідці з Таджикистану розстріляли 11 солдатів і поранили ще 16 людей.