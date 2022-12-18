Бєлгород і область стрясаються від серії потужної "бавовни" — всі подробиці (відео, фото)

Над Бєлгородом піднімаються клуби диму

18 грудня російський Бєлгород та його околиці знову здригнулися від гучних "бавовни", а над містом почали підніматися клуби диму. Влада регіону вже поспішила заявити, що працює ППО.

Так, за інформацією губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова, вибухи сталися як у самому місті, так і області. Він заявив, що вони прогриміли нібито в результаті роботи ППО, при цьому не уточнивши, за якими цілями велася робота. Також повідомляється про постраждалих.

"Над Бєлгородом та Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО. Є наслідки на землі. Наразі відомо про чотирьох постраждалих. Бригади медиків доставляють їх до лікарні", — йдеться у повідомленні чиновника.

Місцеві мешканці стали отримувати СМС-повідомлення з проханнями йти до укриття.

Низка місцевих Telegram-каналів почали публікувати відео з місць подій. В одному з таких повідомлень стверджується, що постраждала територія птахофабрики у Білгородському районі.

Інші паблики повідомляють про наслідки вже у самому Бєлгороді. Як видно на опублікованих кадрах, після серії "бавовни" у самому центрі міста почало щось диміти.

За словами місцевих жителів, вони чули близько 12 гучних вибухів, а після них на території населеного пункту почали знаходити уламки.

Уламки невідомих об’єктів у Білогороді

Повідомляється, про наслідки "бавовни" у селі Северюкове, що знаходиться приблизно за 15 кілометрів від Білогорода.

Северюкове

Пізніше губернатор Бєлгородської області розповів про подробиці інциденту. За його словами, внаслідок вибухів загинула одна людина і ще четверо постраждали.

"Є четверо постраждалих середнього ступеня тяжкості. З двома переговорив на місці. Чоловіку осколками посікло спину, у жінки пошкоджено обличчя<…>у мікрорайоні Луч (Бєлгород — Ред.) у 4 багатоквартирних будинках є пошкодження скління. Різні пошкодження є й у приватному секторі, за попередніми даними, у 14 житлових будинках та 9 автомобілях<…> По Бєлгородському району. На жаль, є один загиблий та один потерпілий. Пошкодження є на птахофабриці", — каже Гладков.

Білгород

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Бєлгород постійно стрясається від "бавовни". Так, наприклад, у жовтні вибухи пролунали в районі аеропорту.