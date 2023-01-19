москва в панике: комплексы ПВО уже ставят на крыши построек (фото, видео)

На крышах двух зданий разместили системы ПВО, одно из зданий гражданское

В Москве на зданиях российские военные размещают ЗПРК "Панцирь-С1". Установки уже заметили на здании минобороны россии (в народе "минубийства") и на обычном офисном здании.

Фото и видео активно делятся в соцсетях. А офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин в своем Telegram-канале рассказал, что офисное здание расположено в 2 км от кремля.

Сначала появилась информация о том, что ЗПРК "Панцирь-С1" устанавливают на крыше офисного здания по адресу Тетеринский переулок, дом 8. Внутри есть несколько офисоф, фотостудия, размещены репетиторы и курсы по вокалу. Но это не остановило военных разместить на крыше дома, где каждый день работают десятки гражданских лиц, зенитно-пушечный комплекс.

К слову, ЗПРК "Панцирь-С1" — это оружие наземного и морского базирования. В характеристиках ни слова не сказано о том, что его можно поднимать краном на высотные здания и размещать на крышах. В сети также поделились видео, на котором видно, что ЗПРК подняли на крышу именно при помощи крана. Позже выяснилось, что административное здание расположен в 2 км от красной площади и кремля.

Также в сети появилось фото, что на крыше здания минобороны россии в Москве также размещается ПРК "Панцирь-С1". Видео момента его транспортировки нет, но скорее всего он оказался на крыше тоже при помощи крана.

Власти россии пока никак не комментируют происходящее. Отметим, что ранее россия жаловалась, что украинские военные якобы размещают свою технику и оружие в городах, используя мирное население "в качестве щита". Несомтря на то, что "СВО идет по плану", как заявляют власти рф, военные все же размещают технику вблизи жилых домов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Новый год в российской столице усилили охрану красной площади и привлекли 20 тысяч военных для работы на комплексах ПВО.