Боятся удара Украины? В москве неожиданно развернули целый дивизион ПВО (фото)

Россияне значительно усилили ПВО в Москве

На фоне постоянных "хлопков" неизвестного происхождения в разных городах россии, местные власти решили усилить безопасность воздушного пространства непосредственно над Москвой.

Как информирует телеграм-канал ЧТД, речь идет о дивизионе новейших российских ЗРК С-400, которые были замечены между Лосиным островом и Сокольниками.

Хотя уже известно о том, что по всему Подмосковью развернуто множество систем ПВО, однако о развертывании систем С-400 в самой Москве ничего не сообщалось.

Источники канала сообщили, что таким образом зенитно-ракетные комплексы могут прикрывать военный аэродром "Чкаловский" в Щелково, либо же участвовать в каких-либо учениях.

С-400 в Москве

Предположительное место дислокации

"Страшно стало? Под москвой развернули дивизион С-400. А что случилось, соседи? Что-то не по плану идет?", — прокомментировал эту информацию советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Стоит отметить, что россияне уже усиливали воздушную оборону Москвы во время празднования Нового года. Для этих целей привлекли 20 тысяч военнослужащих.

Этому предшествовали панические прогнозы известного террориста игоря гиркина о том, что ВСУ якобы планировали нанести удар по российской столице в праздничную ночь.