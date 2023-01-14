Бояться удару України? У Москві несподівано розгорнули цілий дивізіон ППО (фото)

Росіяни значно посилили ППО у Москві

На тлі постійних "бавовни" невідомого походження в різних містах росії місцева влада вирішила посилити безпеку повітряного простору безпосередньо над Москвою.

Як повідомляє телеграм-канал ЧТД, йдеться про дивізіон новітніх російських ЗРК С-400, які були помічені між Лосиним островом та Сокільниками.

Хоча вже відомо про те, що по всьому Підмосков’ю розгорнуто безліч систем ППО, проте про розгортання систем С-400 у Москві нічого не повідомлялося.

Джерела каналу повідомили, що таким чином зенітно-ракетні комплекси можуть прикривати військовий аеродром "Чкаловський" у Щелковому, або ж брати участь у якихось навчаннях.

С-400 у Москві

Можливе місце дислокації

"Страшно стало? Під москвою розгорнули дивізіон С-400. А що трапилося, сусіди? Щось не за планом іде?", — прокоментував цю інформацію радник глави МВС України Антон Геращенко.

Варто зазначити, що росіяни вже посилювали повітряну оборону Москви під час святкування Нового року. З цією метою залучили 20 тисяч військовослужбовців.

Цьому передували панічні прогнози відомого терориста ігоря гіркіна про те, що ЗСУ нібито планували завдати удару по російській столиці у святкову ніч.