"Страшно? Тримайтеся за штани!": росіяни насмішили посиленням ППО Москви до Нового року

Свята для москвичів пройдуть у певній напрузі та із засиллям військових на вулицях

Новорічний настрій у росіян значно знизився в результаті регулярних пожеж у різних містах країни, а також "бавовни" на військових об'єктах. Не дивно, що на новорічні свята у столиці рф Москві вирішили дещо укріпити власну оборону. Саме тому москвичі зустрічатимуть Новий 2023 рік у компанії тисяч військовослужбовців.

Інформацію передають росЗМІ. Мова початково йдеться про посилення засобів противоповітряної та протиракетної оборони для головного російського міста.

Загалом очікується, що у Москві до святкових заходів додатково з'являться 20 тисяч військових, які і будуть забезпечувати роботу засобів ППО і ПРО. Таке розпорядження було прийнято російським Міністерством оборони, однак жодних додаткових пояснень подібним крокам надано не було.

Повідомлення про перекидання військових у Москву

Водночас із цим у Telegram-каналах почала ширитися інформація про розповсюдження листівок на вулицях Москви із координатами важливих об'єктів. Такі ж самі вітання для "бавовни" свого часу розміщували в Херсоні та інших окупованих містах України.

Листівки із координатами - цілком ймовірно, що із Москви

В будь-якому разі на цю новину досить іронічно відреагувало чимало користувачів мережі. Хтось сміється над недолугістю росіян, які перейшли від плану по захоплюнню Києва до оборони власної столиці, а хтось рекомендує боятися ще сильніше.

Занекопоєння росіян не є вже таким надуманим. Лише напередодні в російській столиці затримали невідомого із каністрою бензину, який намагався підпалити головну ялинку Москви.