Масштабна пожежа в Мурманську: горить база постачання (фото)
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Площа пожежі складає 500 кв.м
Країна-агресор росія твердо дотримується правила "жодного дня без загорання". І після нещодавньої пожежі на єдиному російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов" у тому ж місті Мурманську горить база постачання "Фактор".
Основним напрямком діяльності підприємства є постачання спецодягу та засобів індивідуального захисту, повідомили місцеві рятувальники.
Зазначається, що інформація про пожежу надійшла до служби о 21:21 за місцевим часом.
З місця інциденту евакуювали п’ять газових балонів. За попередньою оцінкою площа пожежі становить 500 квадратних метрів.
Нагадаємо, що напередодні у Москві "підгоріла" військова частина. А кілька днів раніше палав вогонь на газопроводі.