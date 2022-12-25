Рус

Масштабна пожежа в Мурманську: горить база постачання (фото)

Автор
Валерій Лобовко Валерій Лобовко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1547
Пожежа на базі флоту Новина оновлена 25 грудня 2022, 00:55
Пожежа на базі флоту. Фото Відкриті джерела

Площа пожежі складає 500 кв.м

Країна-агресор росія твердо дотримується правила "жодного дня без загорання". І після нещодавньої пожежі на єдиному російському авіаносці "Адмірал Кузнєцов" у тому ж місті Мурманську горить база постачання "Фактор".

Основним напрямком діяльності підприємства є постачання спецодягу та засобів індивідуального захисту, повідомили місцеві рятувальники.

Зазначається, що інформація про пожежу надійшла до служби о 21:21 за місцевим часом.

З місця інциденту евакуювали п’ять газових балонів. За попередньою оцінкою площа пожежі становить 500 квадратних метрів.

Нагадаємо, що напередодні у Москві "підгоріла" військова частина. А кілька днів раніше палав вогонь на газопроводі.

Теги:
#Пожежа #Росія #Флот #Склади