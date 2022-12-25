Масштабный пожар в российском Мурманске: горит база снабжения (фото)

Площадь пожара составляет 500 квадратных метров

Страна-агрессор россия твердо придерживается правила "ни дня без пожара". И после недавнего пожара на единственном российском авианосце "Адмирал Кузнецов" в том же городе Мурманске горит база снабжения "Фактор".

Основным направлением деятельности предприятия является поставка спецодежды и средств индивидуальной защиты, сообщили местные спасатели.

Отмечается, что информация о пожаре поступила в службу в 21:21 по местному времени.

С места инцидента эвакуировали пять газовых баллонов. По предварительной оценке, площадь пожара составляет 500 квадратных метров.

Напомним, что накануне в Москве "подгорела" военная часть. А парой дней ранее пылал огонь на газопроводе.