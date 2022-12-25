У росії нова масштабна пожежа: спалахнув черговий торговий центр (фото, відео)

Вогнем було охоплено площу в тисячу квадратних метрів

У росії в черговий раз сталася пожежа в одному із торгових центрів. Цього разу інцидент трапився у ТЦ "Вега" у станиці Тбіліської Краснодарського краю.

Так, сьогодні, 25 грудня, приблизно о 8 годині ранку очевидці повідомили пожежників про займання у приміщенні торгового центру, розташованого на вулиці Жовтневій. Незабаром до місця події прибули рятувальники. У 9:07 пожежу було локалізовано. Про це повідомляється у місцевих Telegram-каналах.

ТЦ "Вега" на карті

До ліквідації спалаху було залучено понад 60 рятувальників та десяток спецтехніки. Зазначається, що вогнем було охоплено площу в тисячу квадратних метрів.

Пожежу було повністю ліквідовано через дві години. Про жертв та постраждалих внаслідок інциденту в торговому центрі не повідомляється.

Пожежа у ТЦ. Фото — МНС Росії

У російських Telegram-каналах відзначають, що в торговому центрі спалахнув магазин одягу, розташований на другому поверсі. Причини займання поки що залишаються невідомими.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що 9 грудня спалахнув популярний торговий центр у Москві. За деякими даними, причиною такої великої пожежі міг стати навмисний підпал.