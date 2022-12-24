У росії спалахнула пожежа в приватному будинку для людей похилого віку: багато загиблих (відео)

Причиною пожежі називається неправильна експлуатація печі

У російському Кемерові сталася пожежа в приватному будинку для людей похилого віку, внаслідок якого багато людей загинули.

Як повідомляє пресслужба російського МНС, до моменту прибуття перших підрозділів спостерігалося відкрите горіння у вікнах та на покрівлі будівлі.

Загоряння сталося на вулиці Таврійській, вогонь поширився на 180 квадратних метрів перш ніж його встигли згасити.

Згідно з останніми даними, вже знайдено тіла 13 загиблих, проте рятувальники продовжують розбирати завали, тож не виключається, що жертв може бути більше.

Загалом до робіт з ліквідації наслідків займання було залучено понад 80 осіб, 28 одиниць техніки.

Наразі правоохоронці намагаються встановити особу власника закладу. За даними Mash, причиною займання була "неправильна експлуатація печі".

Варто зазначити, що за деякими даними в будівлі знаходився не будинок для людей похилого віку, а притулок для бездомних.

Як повідомлялося раніше, раніше стало відомо про те, що в Москві спалахнула пожежа в гуртожитку для ОМОНу. Відомо, що спалах відбувся у кімнаті зберігання бронежилетів.