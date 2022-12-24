В россии вспыхнул пожар в частном доме для престарелых: много погибших (видео)

Причиной пожара называется неправильная эксплуатация печи

В российском Кемерово произошел пожар в частном доме для престарелых, в результате которого много людей погибли.

Как сообщает пресс-служба российского МЧС, к моменту прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение в окнах и на кровле здания.

Возгорание произошло на Таврической улице, огонь распространился на 180 квадратных метров прежде чем его успели потушить.

Согласно последним данным, уже найдены тела 13 погибших, однако спасатели продолжают разбирать завалы, так что не исключается, что жертв может быть больше.

Всего к работам по ликвидации последствий возгорания были привлечены более 80 человек, 28 единиц техники.

В настоящее время правоохранители пытаются установить личность владельца заведения. Согласно данным Mash, причиной возгорания являлась "неправильная эксплуатация печи".

Стоит отметить, что по некоторым данным в здании находился не дом для престарелых, а приют для бездомных.

Как сообщалось ранее, ранее стало известно о том, что в Москве вспыхнул пожар в общежитии для ОМОНа. Известно, что возгорание произошло в комнате хранения бронежилетов.