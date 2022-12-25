В россии новый масштабный пожар: вспыхнул очередной торговый центр (фото, видео)

Огнем была охвачена площадь в тысячу квадратных метров

В россии в очередной раз произошел пожар в одном из торговых центров. На сей раз инцидент случился в ТЦ "Вега" в станице Тбилисской Краснодарского края.

Так, сегодня, 25 декабря, примерно в 8 часов утра очевидцы сообщили пожарным и возгорании в помещении торгового центра, расположенного на улице Октябрьской. Вскоре к месту происшествия прибыли спасатели. К 9:07 пожар был локализован. Об этом сообщается в местных Telegram-каналах.

ТЦ "Вега" на карте

К ликвидации возгорания было привлечено более 60 спасателей и десяток спецтехники. Отмечается, что огнем была охвачена площадь в тысячу квадратных метров.

Пожар был полностью ликвидирован спустя два часа. О жертвах и пострадавших в результате инцидента в торговом центре не сообщается.

Пожар в ТЦ. Фото - МЧС россии

В российских Telegram-каналах отмечают, что в торговом центре вспыхнул магазин одежды, расположенный на втором этаже. Причины возгорания пока остаются неизвестными.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 9 декабря вспыхнул популярный торговый центр в Москве. По некоторым данным, причиной такого крупного пожара мог стать умышленный поджог.