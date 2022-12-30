Російський аеродром "Енгельс" після "бавовни" сфотографував супутник: що там відбувається

Пошкоджень особливо не помітно, але літаків точно поменшало

У мережі з'явилися супутникові знімки з військового аеродрому "Енгельс" у росії, де на ранок 26 грудня пролунала потужна "бавовна". Судячи з оприлюднених кадрів, суттєвих пошкоджень російські літаки не зазнали, однак їх присутність і активність на летовищі суттєво зменшилася.

Про це у п'ятницю, 30 грудня, повідомляє The Drive із посиланням на супутникові знімки, отримані The War Zone і Defense Express.

На кадрах явних пошкоджень бази, де перебуває 22-а дивізія важкої бомбардувальної авіації рф, яка експлуатує одну ескадрилью винищувачів Ту-95 "Ведмідь" (Bear-H) і іншу ескадрилью надзвукових бомбардувальників Ту-160 (Blackjack) на війні в Україні, на жаль, чітко не видно. Однак супутникові знімки все ж свідчать про те, що на території "Енгельса" значно знизилася активність російської авіації.

Супутникові знімки з російського летовища

Крім того, експерти зазначають, що отримані кадри не підтверджують інформацію щодо можливого пошкодження п'яти стратегічних бомбардувальників та смерть 17 росіян, інформація про які ширилася після попередньої атаки на аеродром, однак "ефект все одно помітний".

"Вдала "бавовна" збільшила необхідний інтервал мінімум на 2 доби, і це дозволило виграти час для збільшення "запасу міцності" нашої енергосистеми – на цей раз обійшлось без аварійних відключень в масштабах країни", – йдеться в тексті публікації.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українська сторона прокоментувала останню "бавовну" в Енгельсі. Зокрема, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат назвав її "наслідком злочинних дій окупаційної армії в Україні".