Российский аэродром "Энгельс" после "бавовны" сфотографировал спутник: что там происходит

Повреждений особо не заметно, но самолетов точно стало меньше

В сети появились спутниковые снимки с военного аэродрома "Энгельс" в россии, где к утру 26 декабря прозвучала мощная "бавовна". Судя по обнародованным кадрам, существенных повреждений российские самолеты не получили, однако их присутствие и активность на аэродроме существенно уменьшилось.

Об этом в пятницу, 30 декабря, сообщает The Drive со ссылкой на спутниковые снимки, полученные The War Zone и Defense Express.

Так, на кадрах явных повреждений базы, где находится 22-я дивизия тяжелой бомбардировочной авиации рф, которая эксплуатируют одну эскадрилью истребителей Ту-95 "Медведь" (Bear-H) и другую эскадрилью сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160 (Blackjack) на войне в Украине, к сожалению, четко не видно. Однако спутниковые снимки все же свидетельствуют о том, что на территории Энгельса значительно снизилась активность российской авиации.

Спутниковые снимки с русского аэродрома

Кроме того, эксперты отмечают, что полученные кадры не подтверждают информацию о возможном повреждении пяти стратегических бомбардировщиков и смерти 17 россиян, информация о которых распространялась после предварительной атаки на аэродром, однако "эффект все равно заметен".

"Удачная "бавовна" увеличила необходимый интервал минимум на 2 суток, и это позволило выиграть время для увеличения "запаса прочности" нашей энергосистемы – на этот раз обошлось без аварийных отключений в масштабах страны", – говорится в тексте публикации.

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинская сторона прокомментировала последняя "бавовна" в Энгельсе. В частности, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал ее "следствием преступных действий оккупационной армии в Украине".