Через несколько дней появится возможность оценить последствия взрывов в рф

Мощная "бавовна", которая ночью на 26 декабря прозвучала на территории военного аэродрома "Энгельс" (Саратовская область, россия) является следствием преступных действий оккупационной армии в Украине.

Такую информацию в очередном эфире всеукраинского телемарафона "Единых новостей" озвучил спикер Воздушных Сил Украины Юрий Игнат, отметив, что россия точно ошибалась, если была убеждена, что война не заденет ее глубокий тыл.

"Безусловно, это последствия российской агрессии. Это очередная "бавовна", котоурю мы уже привыкли слышать. Это последствия того, что россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что их в глубоком тылу война не коснется, то они ошибались. Такие вещи происходят все чаще и надеемся, что это Украине будет только на руку", — пояснил он.

По словам Игната, для того чтобы реально оценить последствия взрывов в ооссии, нужно подождать лишь несколько дней, когда спутниковые снимки с аэродрома будут обнародованы.

Также спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что предыдущий подобный "хлопок" все же повлек за собой существенное повреждение самолетов в россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в результате взрывов на аэродроме "Энгельс", расположенном в Саратовской области, якобы погибли трое военных. Однако российская сторона пока данную информацию не подтвердила.