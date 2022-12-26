После новых взрывов на Энгельсе не обошлось без погибших (видео)

Точные повреждения, нанесенные вражескому аэродрому будут известны после появления спутниковых снимков

В россии снова взрывы на стратегическом аэродроме "Энгельс" в Саратовской области. После "хлопков" начался пожар. Предварительно, есть погибшие и пострадавшие. Это один из аэродромов с которых взлетает авиация для ракетных ударов по Украине.

По словам губернатора Саратовской области романа бусаргина, для жителей угрозы нет, из города никого не эвакуируют. ЧП произошло на военном объекте, а гражданская инфраструктура не пострадала.

После взрыва начался пожар. По первоначальным данным его площадь больше 120 кв.м. Телеграм канал "База" сообщает, что могли погибнуть три человека, еще четверо госпитализированы.

Российские "известия" публикуют видео, как в небе проносится огненный шар, а затем раздается взрыв. Также запечатлены машины скорой помощи, направляющиеся к военному объекту и полицейское перекрытие.

Ранее "Телеграф" сообщал про ряд взрывов на территории российских военных аэропортов. Одним из последних звучал Курск — про взрыв в районе аэродрома "Халино" писали местные жители. До этого "бавовну" слышали на Энгельсе в Саратовской области и Дягилево под Рязанью в начале декабря.