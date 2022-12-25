В Курске раздался взрыв в районе аэропорта: что известно (видео)

Предварительно "хлопок" прозвучал на аэродроме "Халино"

Не прошло и месяца, как в районе Курского аэродрома снова гремит. Жители российского города сообщали, что слышали громкий взрыв ("мощный хлопок").

Слышно его было в нескольких районах города. На одном из домофонов на видео его слышно достаточно отчетливо. Прозвучал он около трех ночи. Пока не сообщалось про какие-либо пожары или повреждения. Часть курчан слышали несколько хлопков.

Железнодорожный административный округ, в котором было записано видео, примыкает к Курскому аэропорту. Он находится на восточной стороне города. Рядом с гражданским аэропортом в Курске находится аэродром "Халино", который используется исключительно для военных потребностей российских оккупационных войск.

Курский аэропорт на карте

Аэродром находится между аэропортом и Халино

Российские чиновники в регионе пока не комментируют происшествие. В сети разгораются споры, что это могло быть — звук молнии, работа ПВО или что-то другое. После прошлого "хлопка" в районе Курского аэродрома возник серьезный пожар — горел нефтяной накопитель. Ранее сообщалось, что ГУР Украины проводит операции на территории россии, но только исключительно против военных объектов. Накануне взрыв также прогремел в оккупированном Крыму в райне нефтебазы. Заявили про работу ПВО по беспилотникам.