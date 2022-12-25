У Курську пролунав вибух у районі аеропорту: що відомо (відео)

Попередньо "хлопок" пролунав на аеродромі "Халіно"

Не минуло й місяця, як у районі Курського аеродрому знову гримить. Жителі російського міста повідомляли, що чули гучний вибух ("потужний хлопок").

Чути його було у кількох районах міста. На одному з домофонів на відео його чути досить чітко. Пролунав він близько третьої ночі. Поки що не повідомлялося про будь-які пожежі чи пошкодження. Частину курчан чули кілька хлопків.

Залізничний адміністративний округ, де було записано відео, примикає до Курського аеропорту. Він знаходиться на східному боці міста. Поруч із цивільним аеропортом у Курську знаходиться аеродром "Халіно", який використовується виключно для військових потреб російських окупаційних військ.

Курський аеропорт на карті

Аеродром знаходиться між аеропортом і Халіно.

Російські чиновники в регіоні поки що не коментують подію. У мережі розгоряються суперечки, що це могло бути звук блискавки, робота ППО чи щось інше. Після минулого "бавовни" в районі Курського аеродрому виникла серйозна пожежа — горів нафтовий накопичувач. Раніше повідомлялося, що ГУР України проводить операції на території Росії, але тільки виключно проти військових об’єктів. Напередодні вибух також прогримів в окупованому Криму в районі нафтобази. Заявили про роботу ППО з безпілотників.