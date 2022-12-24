У Криму пролунали вибухи недалеко від нафтобази у Нижньогірському районі (відео)

За попередньою інформацією, спрацювала ППО з безпілотників

У росії триває сезон щоденних пожеж та спалахів. Крім трагедії з будинком для людей похилого віку в Кемерово вогонь запалав і на військовій базі в тимчасово окупованому росією Криму.

Як можна зрозуміти з опублікованого Telegram-каналами короткого відео, нафтобазу в Нижньогірському районі атакував один або два невідомі безпілотники (швидше за все, це були, як завжди, інопланетяни), і ППО окупантів відкрила вогонь.

"У Криму пролунав вибух неподалік нафтобази в Нижньогірському районі. За попередньою інформацією, спрацювала ППО по безпілотниках", — сказано в повідомленні.

Судячи з безглуздих переляканих вигуків, які складаються суцільно зі звуків, щедро пересипаних добірними матами, це справді російські військові, які не чекали нападу, і в незвичайному хвилюванні дивуються, що відбувається.

З довгого ряду базарних матюів можна розібрати тільки "дивися, скільки диму" і звуки пострілів.

Поки ані ставленики кремля в адміністраціях анексованого Криму, ані українська влада не коментувала вибухи.

Обережно, на відео є (дуже) ненормативна лексика!

Як можна зробити висновок з побаченого, атаки на військові об’єкти росії стають звичною справою, і незабаром військові рф вже не дивуватимуться їм, а також знатимуть, що ніхто з них не буде в безпеці на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, що напередодні не менш епічно горіла військова частина під москвою.