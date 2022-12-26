У ЗСУ пояснили, чому на російський аеродром "Енгельс" знову завезли "бавовну"

За кілька днів з'явиться можливість оцінити наслідки вибухів у рф

Потужна "бавовна", яка уночі 26 грудня пролунала на військовому аеродромі "Енгельс" у Саратовській області рф, є наслідком злочинних дій окупаційної армії в Україні.

Про це в ефірі всеукраїнського телемарафону "Єдиних новин" заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, зазначивши, що росія точно помилялася, коли була переконана, що війна не зачепить її глибокий тил.

"Безумовно, це наслідки російської агресії. Це чергова "бавовна", яку ми вже звикли чути. Це наслідки того, що росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що їх в глибокому тилу війна не торкнеться, то вони помилялися. Такі речі відбуваються усе частіше, і сподіваємось, що це Україні буде тільки на руку", — пояснив він.

За словами Ігната, щоб реально оцінити наслідки вибухів у росії, потрібно почекати кілька днів, коли супутникові знімки з аеродрому будуть оприлюднені.

Також речник Повітряних сил додав, що попередня подібна "бавовна" все ж призвела до суттєвих пошкоджень літаків.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в результаті вибухів на аеродромі "Енгельс" загинули троє військових. Однак російська сторона поки цю інформацію не підтвердила.