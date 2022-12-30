Рус

Горіло поблизу вокзалу: в центрі Ростова-на-Дону сталася крупна пожежа (відео)

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пожежу було добре видно із різних районів міста Новина оновлена 30 грудня 2022, 06:16
Пожежу було добре видно із різних районів міста. Фото Колаж "Телеграфа"

Про загиблих чи постраждалих росіяни поки не повідомляли

росія продовжує свій "палаючий флешмоб" із завидною регулярністю. Після епічної пожежі в одному із ТЦ Краснодарського краю вогняна стихія завітала до Ростова-на-Дону. В ніч проти 30 грудня зайнялася закинута будівля поблизу одразу обох центральних вокзалів міста — залізничного та автомобільного.

Подробиці інциденту повідомляють місцеві Telegram-канали "Ростов главный" та "161.RU | Новости Ростова". Судячи із реакцій місцевих жителів на подібних ресурсів, більшість була занепокоєна подібною надзвичайною подією, адже приписала їй воєнний характер.

Відомо про пожежу не так і багато. Загоряння вийшло вельми масштабним — вогонь охопив щонайменше 100 квадратних метрів. Стихія бушувала в районі вулиці Сіверса та Гвардійської площі. Карти підказують, що доволі близько до епіцентру пожежі знаходяться обидва центральні вокзали Ростова.

Ростов на Дону карта
Приблизний район загоряння у Ростові
Ростов на Дону пожар сегодня
Загоряння було видно здалеку
Ростов на Дону пожар сегодня
Задимлення було масштабним

Про постраждалих наразі нічого невідомо. Пожежа сталася близько опівночі за київським часом у одній із закинутих двоповерхових будівель у промзоні.

Ростов пожежа сьогодні
Поблизу палаючої будівлі все було в диму
Ростов пожежа сьогодні

Місцеві не виключають версії із ненавмисним підпалом — наприклад, через іскру від петарди чи якоїсь іншої піротехніки.

Ростов пожежа сьогодні

Загальна стурбованість жителів Ростова-на-Дону характером пожежі не надто дивує, адже останнім часом росія все частіше стикається із подібними проблемами. "Телеграф" нещодавно писав про масштабне загоряння на базі постачання у Мурманську.

Також трагедія сталася під час пожежі у Кемерово, де вогонь охопив місцевий притулок для людей похилого віку.

Теги:
#Пожежа #Росія #Ростов-на-Дону