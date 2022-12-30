Горіло поблизу вокзалу: в центрі Ростова-на-Дону сталася крупна пожежа (відео)

Про загиблих чи постраждалих росіяни поки не повідомляли

росія продовжує свій "палаючий флешмоб" із завидною регулярністю. Після епічної пожежі в одному із ТЦ Краснодарського краю вогняна стихія завітала до Ростова-на-Дону. В ніч проти 30 грудня зайнялася закинута будівля поблизу одразу обох центральних вокзалів міста — залізничного та автомобільного.

Подробиці інциденту повідомляють місцеві Telegram-канали "Ростов главный" та "161.RU | Новости Ростова". Судячи із реакцій місцевих жителів на подібних ресурсів, більшість була занепокоєна подібною надзвичайною подією, адже приписала їй воєнний характер.

Відомо про пожежу не так і багато. Загоряння вийшло вельми масштабним — вогонь охопив щонайменше 100 квадратних метрів. Стихія бушувала в районі вулиці Сіверса та Гвардійської площі. Карти підказують, що доволі близько до епіцентру пожежі знаходяться обидва центральні вокзали Ростова.

Приблизний район загоряння у Ростові

Загоряння було видно здалеку

Задимлення було масштабним

Про постраждалих наразі нічого невідомо. Пожежа сталася близько опівночі за київським часом у одній із закинутих двоповерхових будівель у промзоні.

Поблизу палаючої будівлі все було в диму

Місцеві не виключають версії із ненавмисним підпалом — наприклад, через іскру від петарди чи якоїсь іншої піротехніки.

Загальна стурбованість жителів Ростова-на-Дону характером пожежі не надто дивує, адже останнім часом росія все частіше стикається із подібними проблемами. "Телеграф" нещодавно писав про масштабне загоряння на базі постачання у Мурманську.

Також трагедія сталася під час пожежі у Кемерово, де вогонь охопив місцевий притулок для людей похилого віку.