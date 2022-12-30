Горіло поблизу вокзалу: в центрі Ростова-на-Дону сталася крупна пожежа (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Про загиблих чи постраждалих росіяни поки не повідомляли
росія продовжує свій "палаючий флешмоб" із завидною регулярністю. Після епічної пожежі в одному із ТЦ Краснодарського краю вогняна стихія завітала до Ростова-на-Дону. В ніч проти 30 грудня зайнялася закинута будівля поблизу одразу обох центральних вокзалів міста — залізничного та автомобільного.
Подробиці інциденту повідомляють місцеві Telegram-канали "Ростов главный" та "161.RU | Новости Ростова". Судячи із реакцій місцевих жителів на подібних ресурсів, більшість була занепокоєна подібною надзвичайною подією, адже приписала їй воєнний характер.
Відомо про пожежу не так і багато. Загоряння вийшло вельми масштабним — вогонь охопив щонайменше 100 квадратних метрів. Стихія бушувала в районі вулиці Сіверса та Гвардійської площі. Карти підказують, що доволі близько до епіцентру пожежі знаходяться обидва центральні вокзали Ростова.
Про постраждалих наразі нічого невідомо. Пожежа сталася близько опівночі за київським часом у одній із закинутих двоповерхових будівель у промзоні.
Місцеві не виключають версії із ненавмисним підпалом — наприклад, через іскру від петарди чи якоїсь іншої піротехніки.
Загальна стурбованість жителів Ростова-на-Дону характером пожежі не надто дивує, адже останнім часом росія все частіше стикається із подібними проблемами. "Телеграф" нещодавно писав про масштабне загоряння на базі постачання у Мурманську.
Також трагедія сталася під час пожежі у Кемерово, де вогонь охопив місцевий притулок для людей похилого віку.