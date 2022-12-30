Горело возле вокзала: в центре Ростова-на-Дону произошел крупный пожар (видео)

О погибших или пострадавших россияне пока не сообщали

Россия продолжает свой "горящий флешмоб" с завидной регулярностью. После эпического пожара в одном из ТЦ Краснодарского края огненная стихия посетила Ростов-на-Дону. В ночь на 30 декабря занялось заброшенное здание вблизи сразу обоих центральных вокзалов города — железнодорожного и автомобильного.

Подробности инцидента сообщают местные Telegram-каналы "Ростов главный" и "161.RU | Новости Ростова". Судя по реакциям местных жителей на подобных ресурсов, большинство было обеспокоено подобным чрезвычайным событием, ведь приписало ему военный характер.

Известно о пожаре не так много. Возгорание получилось весьма масштабным — огонь охватил не менее 100 квадратных метров. Стихия бушевала в районе улицы Сиверса и Гвардейской площади. Карты подсказывают, что довольно близко к эпицентру пожара находятся оба центральных вокзала Ростова.

Приблизительный район возгорания в Ростове

Возгорание было видно издалека

Задымление было масштабным

О пострадавших пока ничего не известно. Пожар произошел около полуночи по киевскому времени в одном из заброшенных двухэтажных зданий в промзоне.

Вблизи горящего здания все было в дыму

Местные не исключают версии с непреднамеренным поджогом — например, через искру петарды или какой-то другой пиротехники.

Общее беспокойство жителей Ростова-на-Дону характером пожара не слишком удивляет, ведь в последнее время россия все чаще сталкивается с подобными проблемами. "Телеграф" недавно писал о масштабном возгорании на базе поставок в Мурманске.

Также трагедия произошла во время пожара в Кемерово, где огонь охватил местное убежище для пожилых людей.