Горело возле вокзала: в центре Ростова-на-Дону произошел крупный пожар (видео)
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О погибших или пострадавших россияне пока не сообщали
Россия продолжает свой "горящий флешмоб" с завидной регулярностью. После эпического пожара в одном из ТЦ Краснодарского края огненная стихия посетила Ростов-на-Дону. В ночь на 30 декабря занялось заброшенное здание вблизи сразу обоих центральных вокзалов города — железнодорожного и автомобильного.
Подробности инцидента сообщают местные Telegram-каналы "Ростов главный" и "161.RU | Новости Ростова". Судя по реакциям местных жителей на подобных ресурсов, большинство было обеспокоено подобным чрезвычайным событием, ведь приписало ему военный характер.
Известно о пожаре не так много. Возгорание получилось весьма масштабным — огонь охватил не менее 100 квадратных метров. Стихия бушевала в районе улицы Сиверса и Гвардейской площади. Карты подсказывают, что довольно близко к эпицентру пожара находятся оба центральных вокзала Ростова.
О пострадавших пока ничего не известно. Пожар произошел около полуночи по киевскому времени в одном из заброшенных двухэтажных зданий в промзоне.
Местные не исключают версии с непреднамеренным поджогом — например, через искру петарды или какой-то другой пиротехники.
Общее беспокойство жителей Ростова-на-Дону характером пожара не слишком удивляет, ведь в последнее время россия все чаще сталкивается с подобными проблемами. "Телеграф" недавно писал о масштабном возгорании на базе поставок в Мурманске.
Также трагедия произошла во время пожара в Кемерово, где огонь охватил местное убежище для пожилых людей.