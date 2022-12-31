Праздники для москвичей пройдут в определенном напряжении и с засильем военных на улицах

Новогоднее настроение у россиян значительно снизилось в результате регулярных пожаров в разных городах страны, а также "хлопка" на военных объектах. Неудивительно, что на зимние праздники в столице рф Москве решили частично укрепить свою оборону. Именно поэтому москвичи будут встречать Новый 2023 год в компании тысяч военнослужащих.

Информацию передают росСМИ. Речь идет изначально об усилении средств противовоздушной и противоракетной обороны для главного российского города.

В целом ожидается, что в Москве к праздничным мероприятиям дополнительно появятся 20 тысяч военных, которые и будут обеспечивать работу средств ПВО и ПРО. Такое распоряжение было принято российским Министерством обороны, однако никаких дополнительных объяснений подобным шагам не было предоставлено.

Сообщение о опрокидывании военных в Москву

В то же время в Telegram-каналах начала распространяться информация о распространении листовок на улицах Москвы с координатами важных объектов. Такие же "приветы для бавовны" в свое время размещали в Херсоне и других оккупированных городах Украины.

Открытки с координатами — по всей вероятности, что из Москвы

В любом случае, на эту новость довольно иронично отреагировало немало пользователей сети. Кто-то смеется над бестолковостью россиян, перешедших от плана по захвату Киева к обороне собственной столицы, а кто-то рекомендует бояться еще сильнее.

Беспокойство россиян не является таким надуманным. Только накануне в российской столице задержали неизвестного с канистрой бензина, пытавшегося поджечь главную елку Москвы.