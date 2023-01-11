В Москве вспыхнул очередной пожар: все началось с тонны горючего (видео)

Столб дыма было видно издалека

В Москве снова — масштабный пожар. В этот раз загорелся не торговый объект или военная часть, а строение на стройплощадке. По некоторым данным, там хранилось около тонны дизельного топлива. Оно растеклась по ливневке. Огонь разгорелся весьма сильно — из окон окрестных многоэтажек сняли несколько эпичных видео.

Пожар перебросился и на соседнюю парковку. По данным российских СМИ, уже сгорели шесть машин. Горючее разлилось на две сотни метров по ливневому каналу.

Все окрестности затянуло густым черным дымом. Произошло возгорание неподалеку от станции метро "Рассказовка" на улице Бориса Пастернака в Новой Москве — присоединенной к столице рф в 2012 году. Территориально — юго-западная часть мегаполиса. Точна причина начала пожара не называется.

"Рассказовка" на карте Москвы

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в российском Новосибирске на Новый год мужчина поджег многоэтажку с помощью пиротехники. Пожары продолжаются по всей россии. Например, в Санкт-Петербурге вспыхнул завод по производству сельхозтехники. Без жертв не обошлось.