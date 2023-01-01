"Даже бомбежки не нужны": в новогоднюю ночь россиянин салютом поджег многоэтажку в Новосибирске (видео)

В результате инцидента на двух этажах многоэтажки вспыхнул пожар

Пока украинцы отмечали Новый год под взрывами от российских дронов в самой стране-агрессоре некоторым гражданам также оказалось не до веселья. Банальное нарушение правил пользования пиротехникой лишило жилья жителей многоэтажки в Новосибирске.

Как пишут пропагандистские СМИ, ссылаясь на сведения очевидцев, в Новосибирске местный житель решил запустить салют, однако во время этого установка завалилась набок. Отмечается, что сразу после этого горе-пиротехник поспешил скрыться с места событий, оставив под "прицелом" салюта многоэтажку.

В результате "обстрела" в доме загорелись квартиры на шестом и десятом этажах. По предварительным данным, никто не пострадал.

В комментариях к новостям некоторые пользователи начали подтрунивать нерадивых соседей Украины за "френдли фаер" и благодарить местных жителей за "сотрудничество" в отпоре российской агрессии.

Напомним, ранее мы писали о том, что киевляне во время новогоднего обстрела вышли на балконы и пели.

Также мы сообщали о том, что после ракетного удара по Украине 31 декабря слушать взрывы пришла очередь для россиян. Сразу в нескольких регионах страны-агрессора появились новости о "хлопках".