"Навіть бомбардування не потрібні": у новорічну ніч росіянин салютом підпалив багатоповерхівку в Новосибірську (відео)

Внаслідок інциденту на двох поверхах багатоповерхівки спалахнула пожежа

Поки що українці відзначали Новий рік під вибухами від російських дронів у самій країні-агресорці деяким громадянам також виявилося не до веселощів. Банальне порушення правил користування піротехнікою позбавило житла мешканців багатоповерхівки у Новосибірську.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, посилаючись на відомості очевидців, у Новосибірську місцевий житель вирішив запустити салют, проте під час цього установка завалилася набік. Зазначається, що відразу після цього горе-піротехнік поспішив зникнути з місця подій, залишивши під "прицілом" салюту багатоповерхівку.

Внаслідок "обстрілу" в будинку загорілися квартири на шостому та десятому поверхах. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

У коментарях до новин деякі користувачі почали кепкувати недбайливих сусідів України за "френдлі фаєр" і дякувати місцевим жителям за "співпрацю" у відсічі російської агресії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що кияни під час новорічного обстрілу вийшли на балкони та співали.

Також ми повідомляли про те, що після ракетного удару по Україні 31 грудня слухати вибухи настала черга для росіян. Одразу в кількох регіонах країни-агресора з’явилися новини про "бавовни".