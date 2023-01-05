Мощный пожар в россии - в Петербурге несколько часов пылает завод (видео, фото)

На месте уже нашли тела погибших

Четверг, 5 января, ознаменовался очередным происшествием в россии, — в Санкт-Петербурге загорелся завод "Беларусь-МТЗ", уже известно, что не обошлось без погибших.

На месте пожара обнаружили уже два тела. Фото и видео с места событий публикуют местные каналы в соцсетях.

Известно, что горит более 400 квадратов в производственном помещении компании "Беларусь МТЗ", на месте работают десятки спасателей и семь единиц пожарной техники.

На момент возгорания в здании находились люди, уже нашли два тела.

Судя по фото и видео, пожар видно издалека, над зданием стоит высокий столб дыма:

На сайте "Беларусь-МТЗ" говорится, что это закрытое акционерное общество, которое осуществляет продажу тракторной, сельскохозяйственной, коммунальной, строительно-дорожной техники, комплектующих к ней, а также осуществляет гарантийное, сервисное и техническое обслуживание.

Главными поставщиками выстают белорусские и российские предприятия, среди которых "Минский тракторный завод", "Сальсксельмаш", "Орелстроймаш", "Мордовагромаш", "САРМАТ".

Стоит заметить, что в последние месяцы в россии подобные трагические инциденты не редки.

Как сообщал "Телеграф", только на днях в центре Ростова-на-Дону вспыхнул большой пожар неподалеку от зданий двух вокзалов.