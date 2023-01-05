Потужна пожежа в росії — у Петербурзі кілька годин палає завод (відео, фото)

На місці вже знайшли тіла загиблих

Четвер, 5 січня, ознаменувався черговою надзвичайною подією в росії, — у Санкт-Петербурзі спалахнув завод "Білорусь-МТЗ", вже відомо, що не обійшлося без загиблих.

На місці пожежі виявили вже два тіла. Фото та відео з місця подій публікують місцеві канали у соцмережах.

Відомо, що горить понад 400 квадратів у виробничому приміщенні компанії "Білорусь МТЗ", на місці працюють десятки рятувальників та сім одиниць пожежної техніки.

На момент загоряння у будівлі перебували люди, вже знайшли два тіла.

Судячи з фото та відео, пожежу видно здалеку, над будівлею стоїть високий стовп диму:

На сайті "Білорусь-МТЗ" пишуть, що це закрите акціонерне товариство, яке здійснює продаж тракторної, сільськогосподарської, комунальної, будівельно-дорожньої техніки, комплектуючих до неї, а також здійснює гарантійне, сервісне та технічне обслуговування.

Головними постачальниками є білоруські та російські підприємства, серед яких "Мінський тракторний завод", "Сальськсільмаш", "Орелбудмаш", "Мордовагромаш", "САРМАТ".

Варто зауважити, що в останні місяці в росії такі трагічні інциденти не рідкісні.

Як повідомляв "Телеграф", лише днями в центрі Ростова-на-Дону спалахнула велика пожежа неподалік будівель двох вокзалів.