Потужна пожежа в росії — у Петербурзі кілька годин палає завод (відео, фото)
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На місці вже знайшли тіла загиблих
Четвер, 5 січня, ознаменувався черговою надзвичайною подією в росії, — у Санкт-Петербурзі спалахнув завод "Білорусь-МТЗ", вже відомо, що не обійшлося без загиблих.
На місці пожежі виявили вже два тіла. Фото та відео з місця подій публікують місцеві канали у соцмережах.
Відомо, що горить понад 400 квадратів у виробничому приміщенні компанії "Білорусь МТЗ", на місці працюють десятки рятувальників та сім одиниць пожежної техніки.
На момент загоряння у будівлі перебували люди, вже знайшли два тіла.
Судячи з фото та відео, пожежу видно здалеку, над будівлею стоїть високий стовп диму:
На сайті "Білорусь-МТЗ" пишуть, що це закрите акціонерне товариство, яке здійснює продаж тракторної, сільськогосподарської, комунальної, будівельно-дорожньої техніки, комплектуючих до неї, а також здійснює гарантійне, сервісне та технічне обслуговування.
Головними постачальниками є білоруські та російські підприємства, серед яких "Мінський тракторний завод", "Сальськсільмаш", "Орелбудмаш", "Мордовагромаш", "САРМАТ".
Варто зауважити, що в останні місяці в росії такі трагічні інциденти не рідкісні.
Як повідомляв "Телеграф", лише днями в центрі Ростова-на-Дону спалахнула велика пожежа неподалік будівель двох вокзалів.