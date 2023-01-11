У Москві спалахнула чергова пожежа: все почалося з тонни палива (відео)

Стовп диму було видно далеко

У Москві знову спалахує полум’я. Цього разу спалахнув не торговий об’єкт чи військова частина, а тимчасова споруда на будмайданчику. За деякими даними, там зберігалося близько тонни солярки (дизельного палива). Вона розтеклася по зливозводу. Вогонь розгорівся дуже сильно – з вікон навколишніх багатоповерхівок зняли кілька епічних відео.

Пожежа перекинулася і на паркування, біля якого почалася. За даними російських ЗМІ, вже згоріли шість машин. Паливо розлилося на дві сотні метрів по зливовому каналу.

Все околиці затягло густим чорним димом. Сталося загоряння неподалік станції метро "Оповідання" на вулиці Бориса Пастернака на території Нової Москви — приєднаних до столиці росії в 2012 році. Територіально – південно-західна частина мегаполісу. Точна причина початку пожежі не називається.

"Оповідання" на карті Москви

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Новосибірську в росії в Новий рік чоловік підпалив багатоповерхівку за допомогою піротехніки. Пожежі продовжуються по всій росії. Наприклад, у Санкт-Петербурзі спалахнув завод із виробництва сільгосптехніки. Без жертв не обійшлося.