Вбивство, пожежа та суїцид: у московській квартирі виявили кілька трупів (фото, відео)

У місцевій прокуратурі вже висловили попередню версію інциденту

У росії спалахнула чергова пожежа, під час ліквідації, якої було виявлено бездиханні тіла кількох людей. При цьому причина смерті може мати кримінальний характер.

Так, за даними російського агентства ТАСС, інцидент стався 8 січня у 14-поверхівці на південному заході Москви. Полум’ям охопило одну із квартир і на місце подій поспішили рятувальники. Під час ліквідації спалаху пожежниками було виявлено трупи трьох осіб. Наразі причина їхньої смерті встановлюється, проте повідомляється, що за попередніми даними на тілах двох чоловіків та однієї жінки виявлено ознаки насильницької смерті у вигляді вогнепальних поранень.

В одному з популярних російських Telegram-каналів з’явився пост, в якому розповідається, що в одного з постраждалих виявлено поранення в голову, у другого в тіло. При цьому, за інформацією авторів поста, поряд з ними лежала каністра з паливом, а загиблого чоловіка виявили із рушницею в руках.

За словами очевидців, до інциденту із вікна квартири невідомі викинули ялинку.

Пізніше ТАСС, посилаючись на інформацію прокуратури Москви, повідомило, що попередньо, чоловік вистрілив у матір та сестру, після чого підпалив квартиру і наклав на себе руки.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у столиці Росії загорівся ТЦ. Над будівлею та околицями виднілися клуби чорного диму.

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