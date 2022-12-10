Чергова пожежа в Москві: загорілася старовинна садиба в центрі (відео)
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У місті все частіше стаються великі пожежі
Після нещодавньої масштабної пожежі в торговому центрі, у російській столиці спалахнула ще одна в ніч проти 10 грудня. Цього разу це сталося майже в самому центрі міста, у двоповерховій старовинній садибі Лопухіних кінця 17 століття. Вона знаходиться поряд з Пушкінським музеєм і в півтора кільметри від Кремля.
Про це повідомляють чисельні російські ЗМІ та Telegram-канали. Як зазначається пожежа охопила загалом 50 квадратних метрів будівлі. Також один з рятувальників при гасінні постраждав. Його госпітілізували.
На другому поверсі стався обвал перекриттів. Наразі на місці працюють слідчі прокуратури Москви.
"У Москві спалахнула двоповерхова старовинна садиба Лопухіних кінця XVII століття в Малому Знам'янському провулку, поряд з Пушкінським музеєм. Відомо про одного постраждалого", — пишуть Telegram-канали і публікують відео.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, на Мікоянівському м’ясокомбінаті в Москві сталася ще одна пожежа на початку грудня — з будівлі евакуювали людей, а заголом працювало близько 100 пожежників.