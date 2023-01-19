Спрашивают, чей Крым — и п*здят: как в Казахстане относятся к русским

Украинский футболист рассказал, что происходит в Казахстане

Украинский защитник Алексей Дитятьев подписал контракт с ФК "Львов". Осеннюю часть сезона футболист провел в Казахстане, где играл за местный клуб "Аксу". Ранее мы писали о трансфере Михаила Мудрика в "Челси".

В интервью "Украинскому футболу" Дитятьев рассказал, как в Казахстане относятся к россиянам, которые сбежали из своей страны от мобилизации.

"Когда россияне находятся за границей, они там сидят очень тихо. Потому что в Казахстане много молодых парней, которые ходят и просто п*здят россиян на улице. Спрашивают, чей Крым — и просто п*здят. Это реально так и есть, без шуток.

Если бы поймали россиянина, который сказал, что Крым – это россия, ему бы "втащили". Там уже были такие ситуации", — признался Дитятьев.

Напомним, что еще один украинский футболист совершил переход этой зимой. Полузащитник Виктор Цыганков сменил киевское "Динамо" на испанскую "Жирону". Ранее итальянскую "Аталанту" покинул украинский полузащитник Руслан Малиновский. Футболист продолжит карьеру во французском "Марселе".